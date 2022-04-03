Арестович обнародовал перечень российских частей и подразделений, участвовавших в преступлениях в Киевской области
Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал российские части и подразделения, причастные к зверствам, зафиксированным в освобожденных от оккупантов городах
Соответствующий список Арестович опубликовал в Facebook.
"Подразделения ВСУ РФ и Росгвардии, совершившие военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене: 64 омсбр 35 армии Восточного военного округа, 5 подразделений 36 армии Восточного ВО, 331 вдп 98 вдд, 136 вдд 4 дшд, 14 и 45 обрспн, 63 опОН Росгвардии, 155 обрмп Тихоокеанского флота", - написал Арестович.
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