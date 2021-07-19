Арестович о своем заявлении относительно "разворота на Восток": не стоит судить по заголовкам, они - яркие обертки

Об этом он рассказал в комментарии 24 канала, передает УНИАН.

"Я всегда был сторонником того, что не стоит судить по заголовкам. Потому что они в современном мире - яркие обертки", - подчеркнул Арестович.

Он отметил, что ничего не говорил об изменении украинской позиции, а речь шла о перебалансировании интересов, если их сдадут. При этом он отметил, что на Западе есть разные силы, но союзниками Украины являются те, кто считает, что президента РФ Владимира Путина не удастся настроить на сдерживание Китая.

Арестович отметил, что имел в виду изучение опыта стран Востока, а именно Китая, который имеет огромный опыт в решении цивилизационных проблем.

"Если Китай строит госпиталь за 10 часов в условиях эпидемии COVID-19 и много энергетических станций, является одной из наиболее развитых стран в области искусственного интеллекта - нам интересен этот опыт? Как и опыт Вьетнама, Турции, Азербайджана", - добавил он .



Отметим, в эфире телеканала "Дом" Арестович заявил, что Украина развернется на Восток, если Запад продолжит сдавать интересы Украины. По его словам, Евросоюз и политическая элита США раскололись в вопросах взаимоотношений с Россией.

В МИД отреагировали на заявление спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестович относительно "развертывания Украины на Восток".

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