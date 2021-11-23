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Арестович о причине возражения Зеленским и Ермаком операции по вагнеровцам: защищали национальные интересы Украины

23 ноября, 2021 вторник
07:26
Общество Алексей Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что президент Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак отрицали проведение операции по задержанию вагнеровцев, чтобы "защитить национальные интересы"

Об этом он заявил в эфире Украины 24.

По словам Арестовича, когда операция проваливается, то идет минимизация ущерба. Если операция носит международный характер, затрагиваются интересы трех и более государств, то в локализации провала участвует и лично верховный главнокомандующий.

"Нельзя говорить, что она проводится. Нельзя говорить, что она не проводится. Возможно, и президент, и глава Офиса защищали национальные интересы Украины и, в частности, тех лиц, которые выполняли задачи разведки, и выполняют в РФ и Беларуси", – подчеркнул он.

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Как передает Укринформ, Арестович отметил, что в ОПУ не могли сказать с самого начала о факте операции, потому что по закону о государственной тайне факт проведения или непроведения операции является государственной тайной.

"Но теперь сработала парламентская ВСК – это совсем другой статус этого дела – теперь можно говорить", - добавил он.

  • 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициального российского ППК "Вагнера".
  • Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
  • 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов".
  • Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
  • 18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ППК Вагнера.
  • Позже журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.
  • 19 ноября президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на эфир одного из телеканалов о расследовании Bellingcat в отношении вагнеровцев. В Офисе президента назвали это "хайпом".

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Андрей Ермак
Вагнергейт
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