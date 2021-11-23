Арестович о причине возражения Зеленским и Ермаком операции по вагнеровцам: защищали национальные интересы Украины

Об этом он заявил в эфире Украины 24.



По словам Арестовича, когда операция проваливается, то идет минимизация ущерба. Если операция носит международный характер, затрагиваются интересы трех и более государств, то в локализации провала участвует и лично верховный главнокомандующий.

"Нельзя говорить, что она проводится. Нельзя говорить, что она не проводится. Возможно, и президент, и глава Офиса защищали национальные интересы Украины и, в частности, тех лиц, которые выполняли задачи разведки, и выполняют в РФ и Беларуси", – подчеркнул он.



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Как передает Укринформ, Арестович отметил, что в ОПУ не могли сказать с самого начала о факте операции, потому что по закону о государственной тайне факт проведения или непроведения операции является государственной тайной.

"Но теперь сработала парламентская ВСК – это совсем другой статус этого дела – теперь можно говорить", - добавил он.

29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициального российского ППК "Вагнера".

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов".

Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ППК Вагнера.

Позже журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.

19 ноября президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на эфир одного из телеканалов о расследовании Bellingcat в отношении вагнеровцев. В Офисе президента назвали это "хайпом".

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