Арестович о последствиях для РФ в случае военного вторжения в Украину: утопим в крови
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину, она потерпит решительное поражение
Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.
"Попытка вторгнуться закончится грандиозным поражением и самым тяжелым внешнеполитическим кризисом для России. Мы не боимся. ВСУ совместно с западными союзниками с их военно-технической помощью нанесут поражение российской группировке. Они не потянут, вся российская армия ничего с нами не сможет сделать", - сказал он. Арестович.
По его словам, существует миф о непобедимости русской армии. В качестве примера Арестович привел заявления об ударе российскими крылатыми ракетами. Он сказал, что таких ракет в РФ более 60 штук, а использовать смогут не больше половины.
"Ну стрельнут они 30 ракетами: 15 из них – не долетят, еще пять – промахнутся. Это все несерьезно, и любой военный профессионал понимает: ну приходите, вторгайтесь – утопим вас в крови. Мы их просто утопим в крови. Думаю, российские генералы за головы держатся, понимая, во что реально им выльется эта операция. Эта авантюра будет утоплена в их крови. Я желаю им одуматься и пожалеть тех 40-60 тысяч убитых российских солдат", - подчеркнул он.
- 22 декабря Алексей Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных.
- Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал , что РФ производит плацдарм в оккупированном Крыму: туда перенаправили уже более 600 тысяч российских граждан.
- Председатель Совета Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ "не планирует и не планировала" новое нападение на Украину.
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