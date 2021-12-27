Арестович о последствиях для РФ в случае военного вторжения в Украину: утопим в крови

Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.

"Попытка вторгнуться закончится грандиозным поражением и самым тяжелым внешнеполитическим кризисом для России. Мы не боимся. ВСУ совместно с западными союзниками с их военно-технической помощью нанесут поражение российской группировке. Они не потянут, вся российская армия ничего с нами не сможет сделать", - сказал он. Арестович.

По его словам, существует миф о непобедимости русской армии. В качестве примера Арестович привел заявления об ударе российскими крылатыми ракетами. Он сказал, что таких ракет в РФ более 60 штук, а использовать смогут не больше половины.

"Ну стрельнут они 30 ракетами: 15 из них – не долетят, еще пять – промахнутся. Это все несерьезно, и любой военный профессионал понимает: ну приходите, вторгайтесь – утопим вас в крови. Мы их просто утопим в крови. Думаю, российские генералы за головы держатся, понимая, во что реально им выльется эта операция. Эта авантюра будет утоплена в их крови. Я желаю им одуматься и пожалеть тех 40-60 тысяч убитых российских солдат", - подчеркнул он.

