English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Арестович назвал количество потерь Украины в войне с Россией

Арестович назвал количество потерь Украины в войне с Россией

10 июня, 2022 пятница
23:32
война с Россией Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина потеряла в войне с РФ до 10 тыс. военных

Об этом Арестович сказал в разговоре с Марком Фейгиным.

"У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. слишком уж хорошо отработала артиллерия, поэтому человек 600 в сутки мы прибили, не меньше. Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести вот так колебаться", – сказал Алексей Арестович.

На вопрос Фейгина о том, потеряла ли Украина 10 тыс. военных, Арестович ответил, что цифра примерно такова и есть.

По последнему отчету Генштаба официально Россия потеряла в войне с Украиной 31 900 оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
Военные новости
Читайте также:
Ольга Стефанішина
9 июня, 2022 четверг
Против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС высказались три страны, - Стефанишина
Ердоган
9 июня, 2022 четверг
"Я не шучу": Эрдоган требует от Греции демилитаризовать острова в Эгейском море
Військова повістка
10 июня, 2022 пятница
"Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет". В СНБО опровергли самые распространенные фейки о сообщениях из военкомата
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.05
    Покупка 34.05
    Продажа 34.94
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
10 июня
23:57
Юбилейный "Орлан-10": зенитные ракетные войска ВСУ 10 июня сбили 500-ю воздушную цель
23:31
Аналитика
Сергей Згурец
Россияне готовятся к наступательным действиям в сторону Славянска и Бахмута. Колонка Сергея Згурца
23:19
Дзюдоистам РФ и Беларуси разрешили участвовать в турнирах "Большого шлема", Украина угрожает сняться с соревнований
23:10
На фронте погиб военный корреспондент и военнослужащий Алексей Чубашев
23:04
Россия хочет уничтожить Украину, доказать, что мы искусственно созданный народ, как подвид растений или животных, - Зеленский выступил перед студентами британских вузов
23:00
Фумио Кисида
Такие события, как происходят в Украине, могут повториться "уже завтра" в Восточной Азии, - премьер Японии
22:38
Флаг Словакии
Словакия будет модернизировать военную технику для ВСУ, - министр обороны
22:37
На фото украинский защитник и военное вооружение
В Донецкой и Луганской областях украинские войска отбили 14 атак врага, сбили 4 беспилотника и уничтожили 4 танка
22:31
Украина – Армения: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций
22:20
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 июня
22:16
$1500 за непризыв: в Виннице на взятке задержан сотрудник военкомата
22:12
Эстония вызвала посла РФ после имперских параллелей Путина об эстонской Нарве
22:07
"Это для нас смерти подобно": Лукашенко заявил о готовности "воевать за Западную Украину" в случае "агрессии Запада"
21:58
Воины ОТГ "Восток" 10 июня убили 30 оккупантов, уничтожили танк и 2 миномета
21:48
Дания определится с позицией после заключения Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС
21:43
Тренер "Базеля" покинул Швейцарию ради московского "Спартака"
21:40
Чехия передала Украине понтонные мосты для восстановления сообщения с деоккупированными территориями
21:34
Помощники судей во время военного положения не будут сдавать экзамен на знание языка
21:32
Страны Бухарестской девятки договорились поддержать Финляндию и Швецию на пути в НАТО и усилить помощь Украине
21:31
Ольга Стефанишина
В каждой части Европы есть страна, которая будет продвигать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - Стефанишина
21:16
На Сумщине изменили правила реализации алкоголя
21:14
На фото участники встречи
Военные учения, летальное оружие и более тесное сотрудничество ради победы Украины: итоги встречи Зеленского и Уоллеса в Киеве
21:12
Кабмин изучает возможность применения в Украине опыта "официального многоязычия", – нардеп Княжицкий
21:08
посольство США
Кремль ждет момента для "присоединения" Херсонщины к РФ, - посол США в ОБСЕ
20:47
Сейм Литвы
Смоленск – наш: в Вильнюсе ответили на угрозу России "отменить" независимость Литвы
20:37
РФ обстреляла Днепропетровщину из "градов"
20:33
Правительство создало оргкомитет для подготовки к Евровидению-2023
20:33
В Альфа-групп отрицают попытку Фридмана получить украинское гражданство, - росСМИ
20:25
Оккупанты назначили белоруса "возглавить" Боровскую громаду на Харьковщине, - поссовет
20:13
Усик – Джошуа: Контракт на реванш подпишут на следующей неделе. Гонорар – 50 на 50
20:10
Эмманюэль Макрон
Макрон может посетить Киев после решения ЕС по статусу кандидата для Украины, - CNN
20:09
Обновлено
обмен пленными
Украина и РФ провели 11-й обмен пленными: вернули главу ОТГ, находившегося два месяца у россиян
20:06
Максим Марченко
"Ни одного случая холеры на Одесчине не зафиксированы": председатель ОГА опроверг слухи об опасной болезни в Килии
19:57
Петраков сообщил, какие футболисты не сыграют в матче Украина – Армения
19:39
В апреле, до введения санкций, США закупили у России нефтепродуктов на $1,3 млрд, - Bloomberg
19:38
Порошенко: депутинизация и денуклеаризация России – это будущее глобальной безопасности
19:32
В Китае заявили, что начнут войну, если Тайвань провозгласит независимость
19:12
"Мы должны покончить с глупостью": Германия изменяет правила экспорта оружия, что облегчит его поставку в Украину
19:11
Группа ТНМК проводит благотворительный концерт в днепровском метро, за собранные средства купят "скорую" для ОК "Восток"
19:11
Олаф Шольц
Шольц ожидает, что все страны-кандидаты в члены ЕС поддержат санкции против России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV