Арестович назвал количество потерь Украины в войне с Россией

Об этом Арестович сказал в разговоре с Марком Фейгиным.

"У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. слишком уж хорошо отработала артиллерия, поэтому человек 600 в сутки мы прибили, не меньше. Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести вот так колебаться", – сказал Алексей Арестович.

На вопрос Фейгина о том, потеряла ли Украина 10 тыс. военных, Арестович ответил, что цифра примерно такова и есть.

По последнему отчету Генштаба официально Россия потеряла в войне с Украиной 31 900 оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb