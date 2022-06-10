Арестович назвал количество потерь Украины в войне с Россией
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина потеряла в войне с РФ до 10 тыс. военных
Об этом Арестович сказал в разговоре с Марком Фейгиным.
"У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. слишком уж хорошо отработала артиллерия, поэтому человек 600 в сутки мы прибили, не меньше. Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести вот так колебаться", – сказал Алексей Арестович.
На вопрос Фейгина о том, потеряла ли Украина 10 тыс. военных, Арестович ответил, что цифра примерно такова и есть.
По последнему отчету Генштаба официально Россия потеряла в войне с Украиной 31 900 оккупантов.
- 9 мая Алексей Арестович заявил, что враг захватил города на Юге из-за ошибок со стороны Украины.
- 29 мая советник главы ОП прогнозировал, что в середине июня ситуация на фронте может измениться в пользу ВСУ.
- 4 июня Арестович считал величайшей победой Украины в войне с Россией - отражение вражеского наступления на четырех направлениях, а поражением - падение Мариуполя.
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