О своем увольнении Арестович проинформировал в Facebook, опубликовав фото заявления.

"Написал заявление об отставке. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка - значит отставка", - отметил он.

Заявление написано на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, причина увольнения – "по собственному желанию".

Ранее в сети разгорелся скандал из-за заявления Арестовича, якобы летевшая над Днепром ракета была сбита силами противовоздушной обороны Украины и взорвалась при падении на подъезд многоэтажки.

В воздушных силах Украины опровергли заявление Арестовича. По данным военных, российская ракета Х-22, запущенная из района Курской области 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в Днепре.

"В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать такой тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны", - сообщили в Воздушных силах.

Однако российские пропагандисты сразу же подхватили заявление Арестовича, тиражируя, будто украинские военные виновны в гибели людей в многоэтажке Днепра.

По состоянию на 09:46 17 января из-под завалов многоэтажки в Днепре, разрушенной вражеским ракетным ударом 14 января, извлечены тела 41 погибшего человека, травмы получили 79 человек.

В августе 2022 советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что Арестович является советником всего Офиса президента.

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