Несмотря на войну, которую он, по его словам, полковник запаса, созерцает издалека, в том числе с израильских пляжей.

Алексею Арестовичу давно снится политическая карьера, и он не скрывает этого. Настолько, что в августе 2023 года позволил себе высокомерно сравнить собственный рейтинг с рейтингом Зеленского. Правда, тогда он клялся, что в случае второго баллотирования действующего главы государства не будет выдвигать свою кандидатуру. "Все говорят о моем каком-то бешеном рейтинге — но мой рейтинг, это рейтинг президента. Я себя от президента не отделяю (курсив мой. – Авт.). Если он уйдет на второй срок — я естественно не буду его подрезать, ни в коем случае, это технически невозможно. Но если нет — надо будет думать (если Зеленский не пойдет на второй срок. – Авт.). Я буду подаваться".

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Прошел год, и Арестович "отделил себя от президента" и вслух заявил о своих избирательных амбициях. Что же случилось, что подвигло вчерашнего "сказочника из укрытий", "стратега" и "воина" кардинально поменять свои планы?

Позволю себе предположить, что это осиротевший пророссийский электорат ОПЗЖ, часть голосовавших за Зеленского, поверив в его популистско-совдеповские обещания, "вата" разнообразных сортов и оттенков. Ну, к кому же могли быть адресованы откровенно брутальные филиппики Арестовича (подаю языком оригинала): "Долбо**ы бл*дь, если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? Я после войны буду сидеть на яхте в Тихом океане и есть омаров. А что будет с вами, если вы за меня не проголосуете?" . Вряд ли к сознательным украинцам...

Арестович – это специфический тип из довольно многочисленной прослойки так называемой интеллигенции поздней УССР, которая, с одной стороны, считала себя "элиткой" из-за кой-какого высшего образования, а, с другой, всячески подчеркивала "пролетарское происхождение" – грубым поведением, "желудочными" интересами" и, конечно, русским языком. Такие были не только в среде так называемых итееровцев (инженерно-технических рабочих), но и среди творческих профессий — режиссеров, русскоязычных литераторов, эстрадной тусовки, преподавателей вузов. В семьях этих покручей росли и похожие на них дети. Впрочем, сам Владимир Зеленский – из той же среды.

Для этой публики и заходит подобное обращение "долбо**ы бл*дь… ", а то, что кто-нибудь будет "сидеть на яхте в Тихом океане и есть омаров", — предмет невыразимой зависти и даже классовой ненависти. А ведь Арестович, похоже, обещает такую жизнь тем, кто проголосует за него и приведет к власти! Как говорил когда-то Лец, "все наши частные фикции складываются в одну общую действительность".

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Арестович – известный продавец иллюзий, фикций. Он способен втюхать наивным обывателям и близкую победу (как это делал раньше) и фатализм поражения (чем занялся ныне). Фанатический ученик и последователь Дугина – российского мистификатора фашистского разлива (генерал Кривонос утверждает, что в 2005 году Арестович сам попросился из ГУР, где служил на рядовых должностях, поскольку уже тогда "обожал и боготворил господина Дугина"), - так вот, вооруженный дугинским арсеналом манипуляций, он способен таргетировать свои месседжи на эту специфическую аудиторию социальных и нравственных неудачников. И они охотно поверят и ему, и его "омарам".

Впрочем, думаю, Алексей Арестович – технический кандидат, назначенный Банковой если не в спарринг-партнеры самого Зеленского, то по крайней мере для того, чтобы овладеть разочарованным Зеленским электоратом. Вы скажете, что у Арестовича нет политической силы, которая могла бы работать на своего кандидата. Здесь совсем другой случай. Еще со времен Оранжевой революции, когда этот певец "стратегии теплого океана" пытался свести взрыв народного гнева к гандистским тезисам о "несопротивлении" и "ненасилии", он сделал ставку не на партии, а на сеть. Как банальный торгаш, выстроивший пирамиду пользователей, которые затем находят других потребителей. Если не ошибаюсь, то его актуальная должность: основатель и директор агентства корпоративной коммуникации Aegis Artist Group. Думаю, найдется еще несколько других структур, которые будут формировать паутину "любителей омаров".

Хотя… Амбиции Арестовича могут выйти за пределы роли технического кандидата. Он априори презирает хозяев Банковой. Не знаю, насколько откровенным может быть этот проходимец, но почему-то меня озадачило его последнее сообщение в фейсбук перед увольнением из советников Ермака: "Я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчет) и так далее). Но слабости я простить не могу".

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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