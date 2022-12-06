Арестович и генератор: Google обнародовал самые популярные запросы украинцев в 2022-м

Об этом сообщает Google Украина .

Самым популярным запросом года стала "карта воздушных тревог", далее по рейтингу "Новости Украины" и "Помощь". Также украинцев интересовали "карта Украины" и "Гостомель". Из личностей украинцы больше всего искали Арестовича, Жириновского и Путина. В список запросов вошли также "Байрактар" и "Холостяк 2022".

Полный список интересующих украинцев персон:

Алексей Арестович

Владимир Путин

Виктор Медведчук

Призрак Киева

Валерий Залужный

Оксана Марченко

Юрий Подоляка

Борис Джонсон

Виталий Ким

Нэнси Пелоси

Украинская география в поиске:

Гостомель

Буча

Мариуполь

Чернобаевка

Кременчуг

Балаклея

Херсон

Остров Змеиный

Из покупок украинцев больше всего интересовали:

Генератор

Соль

Бронежилет

Марка "Русский корабль"

Свечи

Павербанк

Инвертор 12в-220в

Книги е-Допомога

Калий йодид

Starlink

Вопрос: "Что такое?"

Swift

Ленд-лиз

Чрезвычайное положение

НАТО

Военное положение

Паляница

Байрактор

Дефолт

Общая мобилизация

Блекаут

Среди фильмов в топ-3 по количеству запросов вошли "Человек-паук: Домой пути нет", "Не смотрите вверх" и "Смерть на Ниле". Среди сериалов - "Дом Дракона", "Эйфория" и "Услышь меня".

Из умерших в этом году украинцы больше всего искали Владимира Жириновского, Руслану Пысанку и Юрия Шатунова.

Техногигант Google предоставил Украине грант на $2 млн для развития сферы образования и цифровой грамотности, а также власти получат 50 тыс. лицензий Google Workspace.

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