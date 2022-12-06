Арестович и генератор: Google обнародовал самые популярные запросы украинцев в 2022-м
Google обнародовал самые популярные запросы украинцев в 2022-м – чаще всего украинцы искали "карту воздушных тревог", больше всего интересовал людей Арестович, а первое место в списке покупок занял генератор
Об этом сообщает Google Украина .
Самым популярным запросом года стала "карта воздушных тревог", далее по рейтингу "Новости Украины" и "Помощь". Также украинцев интересовали "карта Украины" и "Гостомель". Из личностей украинцы больше всего искали Арестовича, Жириновского и Путина. В список запросов вошли также "Байрактар" и "Холостяк 2022".
Полный список интересующих украинцев персон:
- Алексей Арестович
- Владимир Путин
- Виктор Медведчук
- Призрак Киева
- Валерий Залужный
- Оксана Марченко
- Юрий Подоляка
- Борис Джонсон
- Виталий Ким
- Нэнси Пелоси
Украинская география в поиске:
- Гостомель
- Буча
- Мариуполь
- Чернобаевка
- Кременчуг
- Балаклея
- Херсон
- Остров Змеиный
Из покупок украинцев больше всего интересовали:
- Генератор
- Соль
- Бронежилет
- Марка "Русский корабль"
- Свечи
- Павербанк
- Инвертор 12в-220в
- Книги е-Допомога
- Калий йодид
- Starlink
Вопрос: "Что такое?"
- Swift
- Ленд-лиз
- Чрезвычайное положение
- НАТО
- Военное положение
- Паляница
- Байрактор
- Дефолт
- Общая мобилизация
- Блекаут
Среди фильмов в топ-3 по количеству запросов вошли "Человек-паук: Домой пути нет", "Не смотрите вверх" и "Смерть на Ниле". Среди сериалов - "Дом Дракона", "Эйфория" и "Услышь меня".
Из умерших в этом году украинцы больше всего искали Владимира Жириновского, Руслану Пысанку и Юрия Шатунова.
- Техногигант Google предоставил Украине грант на $2 млн для развития сферы образования и цифровой грамотности, а также власти получат 50 тыс. лицензий Google Workspace.
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