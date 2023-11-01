Подполковник ВСУ Арестович называет защитников украинского языка в Украине "Языковым ХАМАСом".

Я не понимаю, почему это существо позволяет себе публичные сравнения украинцев с этой организацией.

Настоящий ХАМАС — это Россия и все, что имеет российские корни.

Это Россия убивает нас веками только за стремление быть украинцами и говорить на родном языке.

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Это Россия морила моих родных на Сумщине голодоморами и убила голодом моего дядю, которому в 1932-м было всего несколько лет.

Это Россия привела на нашу землю величайшую войну в Европе со Второй мировой.

Это Россия убивает, насилует, пытает наших близких и родных на фронте и вне его.

В конце концов, это Россия после разные 7 октября 2023 года в Израиле принимает делегацию ХАМАСа в Москве.

Кокошник на голове Люси уже видят все. Кроме СБУ.

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Об авторе. Сергей Руденко, журналист, телеведущий

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