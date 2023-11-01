Арестович – это Россия
Кокошник на голове Люси уже видят все. Кроме СБУ
Подполковник ВСУ Арестович называет защитников украинского языка в Украине "Языковым ХАМАСом".
Я не понимаю, почему это существо позволяет себе публичные сравнения украинцев с этой организацией.
Настоящий ХАМАС — это Россия и все, что имеет российские корни.
Это Россия убивает нас веками только за стремление быть украинцами и говорить на родном языке.
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Это Россия морила моих родных на Сумщине голодоморами и убила голодом моего дядю, которому в 1932-м было всего несколько лет.
Это Россия привела на нашу землю величайшую войну в Европе со Второй мировой.
Это Россия убивает, насилует, пытает наших близких и родных на фронте и вне его.
В конце концов, это Россия после разные 7 октября 2023 года в Израиле принимает делегацию ХАМАСа в Москве.
Кокошник на голове Люси уже видят все. Кроме СБУ.
Об авторе. Сергей Руденко, журналист, телеведущий
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