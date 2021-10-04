Арестович: Для разблокирования обмена пленными РФ требует от Украины признать "ЛДНР" стороной конфликта

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в комментарии телеканалу "Дом"

"Камнем преткновения является желание Кремля сделать вид, что они не сторона конфликта. И сделать все, чтобы Украина признала так называемые "республики" как одну из сторон конфликта. Все. Другого камня преткновения нет", - отметил он.

Арестович подчеркнул, что списки для обмена подготовлены: "Они прекрасно известны обеим сторонам. И это известно посредникам от ОБСЕ. И Шарлотта Реландер, координатор гуманитарной подгруппы, очень много делает для того, чтобы обмен состоялся, и КПВВ заработали. Но натыкается на все ту же позицию Кремля ". По его словам, украинская сторона готова к обмену. "Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать ситуацию, открыть КПВВ и обменяться пленными. Но позиция Москвы неизменна: у вас там, в Украине, конфликт, поэтому решайте все непосредственно с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", - добавил Арестович.

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