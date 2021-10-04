Арестович: Для разблокирования обмена пленными РФ требует от Украины признать "ЛДНР" стороной конфликта
Чтобы разблокировать процесс обмена пленными, Кремль требует от Украины признать так называемые образования "ДНР" и "ЛНР" стороной конфликта на Донбассе
Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в комментарии телеканалу "Дом"
"Камнем преткновения является желание Кремля сделать вид, что они не сторона конфликта. И сделать все, чтобы Украина признала так называемые "республики" как одну из сторон конфликта. Все. Другого камня преткновения нет", - отметил он.
По его словам, украинская сторона готова к обмену.
"Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать ситуацию, открыть КПВВ и обменяться пленными. Но позиция Москвы неизменна: у вас там, в Украине, конфликт, поэтому решайте все непосредственно с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", - добавил Арестович.
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