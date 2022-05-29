Арестович дал новый прогноз, когда ситуация на фронте изменится в пользу ВСУ
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что в середине июня ситуация на фронте может измениться в пользу ВСУ
Об этом Арестович сказал в разговоре с Марком Фейгиным на YouTube.
"Я думаю, после 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу и сильно не в пользу российской армии. Они попытаются купировать это и достичь каких-либо результатов до 15-17 числа", – сказал советник главы Офиса президента.
По словам Алексея Арестовича, ход войны может перевернуться благодаря поездке главы Минобороны Алексея Резникова на новую встречу военных Министров НАТО, которая пройдет в эти дни на базе "Рамштайн" в Германии.
"Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе – что у нас будет 15-16 июня, когда Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО", – сказал Арестович.
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