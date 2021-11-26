Арестович: Бывший руководитель ГУР Бурба трижды переносил операцию по задержанию вагнеровцев

Об этом он заявил в эфире "1+1" .

По словам Арестовича, перенесений операции по вагнеровцам было три. И все переносы организовывал Бурба.

"Согласно международному законодательству захваченным гражданам другой страны в течение нескольких часов должно быть предъявлено обвинение или подозрение, и только после этого нужно было задерживать. Это было не готово. Василий Бурба 24 июля (2020 года), по свидетельству этих офицеров, приезжает в Служба безопасности и говорит: у нас ничего не готово, переносим операцию, ее невозможно реализовать 25 июля, как она была спланирована им самим", - отметил он.

Арестович заявил, что Бурба начал активную фазу операции, то есть перемещение вагнеровцев в Беларусь вне известного президента Украины или уполномоченных им лиц, единолично, и затем "поставил президента перед фактом".

Он отметил, что СБУ начала срочно искать доказательства, которые можно было бы предоставить международному правосудию по совершению преступлений вагнеровцами на Донбассе.



Читайте также: Украинским разведчикам, которые готовили операцию по вагнеровцам, аннулировали загранпаспорта, - "Схемы"

"Из 158 человек, которые рассматривались, только у 28 удалось установить вину или достаточные доказательства вины для выдвижения подозрения. 29 июля прокуратура Украины только начала выписывать подозрения. Я свидетель, который это все видел. Если бы их захватили 25 июля, как говорят у нас, мы бы их через несколько часов после того, как приехал российский консул, с извинениями отпустили, потому что не было никакого основания их задерживать", - сказал внештатный советник ОПУ.

Арестович отметил, что Бурба "лично переносил операцию на несколько дней, а затем покупались 33 билета на самолет из Беларуси в Турцию".

По его словам, позже состоялся еще третий перенос операции, потому что вагнеров эти недели прожили в центре Минска, а затем их переместили за город.

"Единственный человек, знавший, куда он их перевез, - это был сам Василий Бурба. Никто больше не знал и через сутки их берут белорусские спецслужбы", - добавил он.

Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал , что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПИК Вагнера.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, которое не имеет оправдания.

Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил , что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb