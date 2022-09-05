Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Житомирской области наложили арест на активы предприятия семья экс-нардепа и гауляйтера временно оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.

"Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства", - информируют правоохранители.

Арест наложили на счета предприятия и пять единиц спецтехники для добычи полезных ископаемых, общая стоимость более 6 млн. гривен. Эти активы будут переданы в АРМА.

4 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ложится в больницу, а "полномочия" передает Сергею Елисееву.

А уже 5 августа российские медиа сообщали, что Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.

6 августа СМИ сообщили, что Сальдо доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.

Владимиру Сальдо стало плохо в начале августа. Его перевезли сначала в Крым, а затем – в Москву.

Политолог Владимир Молчанов рассказал, что коллаборанты не готовятся к проведению анонсированного на 11 сентября референдума в Херсонской области после "болезни" назначенного оккупантами "руководителя" области Владимира Сальдо.

20 августа минобороны РФ официально заявило, что Сальдо был отравлен боевым ядовитым веществом и обвинило в этом Украину.

23 августа стало известно, что лечение Владимира Сальдо проходило в режиме секретности, о его состоянии знал лишь узкий круг медиков.

3 сентября в Херсоне взорвался и загорелся комплекс отдыха "Потерянный мир" коллаборанта Сальдо, где устроили свою базу оккупанты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb