Арестованы активы компании гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо стоимостью более 6 млн грн
Активы компании гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо, стоимостью более 6 млн грн, арестовали
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В Житомирской области наложили арест на активы предприятия семья экс-нардепа и гауляйтера временно оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.
"Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства", - информируют правоохранители.
Арест наложили на счета предприятия и пять единиц спецтехники для добычи полезных ископаемых, общая стоимость более 6 млн. гривен. Эти активы будут переданы в АРМА.
- 4 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ложится в больницу, а "полномочия" передает Сергею Елисееву.
- А уже 5 августа российские медиа сообщали, что Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.
- 6 августа СМИ сообщили, что Сальдо доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.
- Владимиру Сальдо стало плохо в начале августа. Его перевезли сначала в Крым, а затем – в Москву.
- Политолог Владимир Молчанов рассказал, что коллаборанты не готовятся к проведению анонсированного на 11 сентября референдума в Херсонской области после "болезни" назначенного оккупантами "руководителя" области Владимира Сальдо.
- 20 августа минобороны РФ официально заявило, что Сальдо был отравлен боевым ядовитым веществом и обвинило в этом Украину.
- 23 августа стало известно, что лечение Владимира Сальдо проходило в режиме секретности, о его состоянии знал лишь узкий круг медиков.
- 3 сентября в Херсоне взорвался и загорелся комплекс отдыха "Потерянный мир" коллаборанта Сальдо, где устроили свою базу оккупанты.
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