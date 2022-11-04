Арестовано имущество президента и начальника департамента АО "Мотор Сич" почти на 1 млрд грн
По материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, подозреваемых в работе на РФ
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.
"Общая сумма арестованных активов составляет почти 1 млрд грн. Это прежде всего средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ходе расследования сотрудники СБУ установили, что руководитель "Мотор Сичи" является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО "Мотор Банк".
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Также раскрыта причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.
В связи с этим Служба безопасности приняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого.
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