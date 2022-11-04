Арестовано имущество президента и начальника департамента АО "Мотор Сич" почти на 1 млрд грн

Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

"Общая сумма арестованных активов составляет почти 1 млрд грн. Это прежде всего средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе расследования сотрудники СБУ установили, что руководитель "Мотор Сичи" является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО "Мотор Банк".

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Также раскрыта причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.

В связи с этим Служба безопасности приняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого.

СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

"Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года.

24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева , подозреваемого в госизмене и коллаборационизме, арестовал суд.

Руководитель "Запорожского центра расследований" Сергей Сидоров рассказал, что согласно его исследованию компания "Мотор Сич" продала авиадетали для российского авиаремонтного завода, обслуживающего военно-промышленный комплекс России, на сумму 400 млн грн .

26 октября авиационный эксперт Богдан Долинце заявил , что если бы не "Мотор Сич", то Российская Федерация не наладила бы производство комплектующих для вертолетов, уничтожающих украинскую критическую инфраструктуру.