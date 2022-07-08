Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следователи установили, что часть прибыли Газпрома, Роснефти и Росатома финансировала войну РФ в Украине и диверсионно-разведывательные группы.

"Ориентировочная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, имеющихся в их собственности", - говорится в сообщении.

Благодаря аресту активов заблокированы попытки фактических владельцев перерегистрировать их, чтобы сохранить контроль и деньги.

"СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины", – добавили в пресс-службе.

Украинские суды в рамках различных уголовных производств арестовали российские активы на сумму не менее 33 млрд грн.

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