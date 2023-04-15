Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что родители американского журналиста – советские эмигранты, поэтому общаются на русском.

"Я хочу сказать, что не теряю надежды... Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, в конце концов, напишу что-нибудь хорошее", - написал Гершкович в письме.

Журналист пошутил, что его мама "хорошо подготовила к тюремной еде", ведь в СИЗО на завтрак дают овсяную или пшеничную кашу, напоминающую ему о детстве. По его словам, он получил посылку с вещами и туалетными принадлежностями, а адвокаты передали слова поддержки от семьи.

"Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня", - говорится в письме.