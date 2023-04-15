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Арестованный в РФ журналист WSJ написал письмо семье на русском

15 апреля, 2023 суббота
18:08
Мир

Эван Гершкович, журналист газеты The Wall Street Journal, находясь в следственном изоляторе "Лефортово", направил письмо своей семье. На двух страницах он на русском языке рассказал о себе

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что родители американского журналиста – советские эмигранты, поэтому общаются на русском.

"Я хочу сказать, что не теряю надежды... Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, в конце концов, напишу что-нибудь хорошее", - написал Гершкович в письме.

Журналист пошутил, что его мама "хорошо подготовила к тюремной еде", ведь в СИЗО на завтрак дают овсяную или пшеничную кашу, напоминающую ему о детстве. По его словам, он получил посылку с вещами и туалетными принадлежностями, а адвокаты передали слова поддержки от семьи.

"Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня", - говорится в письме.

  • Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
  • А президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
  • Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
  • Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.
Россия
США
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