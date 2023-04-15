Арестованный в РФ журналист WSJ написал письмо семье на русском
Эван Гершкович, журналист газеты The Wall Street Journal, находясь в следственном изоляторе "Лефортово", направил письмо своей семье. На двух страницах он на русском языке рассказал о себе
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что родители американского журналиста – советские эмигранты, поэтому общаются на русском.
"Я хочу сказать, что не теряю надежды... Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, в конце концов, напишу что-нибудь хорошее", - написал Гершкович в письме.
Журналист пошутил, что его мама "хорошо подготовила к тюремной еде", ведь в СИЗО на завтрак дают овсяную или пшеничную кашу, напоминающую ему о детстве. По его словам, он получил посылку с вещами и туалетными принадлежностями, а адвокаты передали слова поддержки от семьи.
"Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня", - говорится в письме.
- Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
- А президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
- Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.
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