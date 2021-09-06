Арестованный в Крыму журналист Есипенко заявил, что все показания давал под пытками, - адвокат
Арестованный Россией в оккупированном Крыму фрилансер Радио Свобода Владислав Есипенко заявил, что все показания на этапе предварительного следствия он дал под пытками
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает Крымская правозащитная группа.
Заявление о пытках Есипенко сделал во время заседания симферопольского городского "суда", который рассматривает его дело.
Кроме того, Есипенко опроверг сотрудничество со службой внешней разведки Украины, в котором его подозревали оккупанты. Журналист подчеркнул, что занимался освещением социально-политической ситуации в Крыму.
Адвокат оценил физическое состояние Есипенко, как подавленное и отметил, что у журналиста бывают панические атаки, поскольку он боится выполнения оккупантами угроз.
"Суд" также заслушал сотрудника ФСБ, который рассказал про якобы данные о причастности Есипенко к хранению боеприпасов и взрывчатки, из-за чего оккупанты провели операцию по его задержанию.
Применение пыток к журналисту работник ФСБ опроверг.
Также в "суде" допросили кинолога, который осматривал машину Есипенко. Кинолог заявил, что собака якобы нашла взрывное устройство в машине журналиста.
Следующее заседание "суда" запланировано на 13 сентября.
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