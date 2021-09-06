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Главная война с Россией Арестованный в Крыму журналист Есипенко заявил, что все показания давал под пытками, - адвокат

Арестованный в Крыму журналист Есипенко заявил, что все показания давал под пытками, - адвокат

6 сентября, 2021 понедельник
23:09
война с Россией Владислава Есипенко

Арестованный Россией в оккупированном Крыму фрилансер Радио Свобода Владислав Есипенко заявил, что все показания на этапе предварительного следствия он дал под пытками

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает Крымская правозащитная группа.

Заявление о пытках Есипенко сделал во время заседания симферопольского городского "суда", который рассматривает его дело.

Кроме того, Есипенко опроверг сотрудничество со службой внешней разведки Украины, в котором его подозревали оккупанты. Журналист подчеркнул, что занимался освещением социально-политической ситуации в Крыму.

Адвокат оценил физическое состояние Есипенко, как подавленное и отметил, что у журналиста бывают панические атаки, поскольку он боится выполнения оккупантами угроз.

"Суд" также заслушал сотрудника ФСБ, который рассказал про якобы данные о причастности Есипенко к хранению боеприпасов и взрывчатки, из-за чего оккупанты провели операцию по его задержанию.

Применение пыток к журналисту работник ФСБ опроверг.

Также в "суде" допросили кинолога, который осматривал машину Есипенко. Кинолог заявил, что собака якобы нашла взрывное устройство в машине журналиста.

Следующее заседание "суда" запланировано на 13 сентября.

  • Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.
  • 12 марта Есипенко поместили под стражу. 1 апреля так называемый "Киевский районный суд Симферополя" продлил его арест до 11 июля .
  • К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.
  • 6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.
  • 16 июля Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит до 18 лет заключения .
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Владислав Есипенко
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