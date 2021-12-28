Арестованный в Грузии Саакашвили временно останется в Горийском военном госпитале

Об этом сообщает "Грузия Online".



"27 декабря, после завершения лечения в военном госпитале, Саакашвили не подчинился требованиям работников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления, в связи с чем было принято решение о временном приостановлении мероприятия по переводу заключенного Саакашвили", - отмечает пенитенциарная служба.



Решение о переводе Саакашвили в Руставскую тюрьму приняли на основании заключения медицинского персонала, согласно которому состояние здоровья экспрезидента Грузии стабильное.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил , что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.