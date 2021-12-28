Арестованный в Грузии Саакашвили временно останется в Горийском военном госпитале
По данным Специальной пенитенциарной службы, арестованный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале
Об этом сообщает "Грузия Online".
"27 декабря, после завершения лечения в военном госпитале, Саакашвили не подчинился требованиям работников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления, в связи с чем было принято решение о временном приостановлении мероприятия по переводу заключенного Саакашвили", - отмечает пенитенциарная служба.
Решение о переводе Саакашвили в Руставскую тюрьму приняли на основании заключения медицинского персонала, согласно которому состояние здоровья экспрезидента Грузии стабильное.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил , что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
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