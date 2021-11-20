Арестованный в Грузии Саакашвили прекратил голодовку

Об этом сообщает AFP в Twitter.

По словам личного врача политика Николоза Кипшидзе, арестованный в Грузии Михеил Саакашвили прекратил голодовку, продолжавшуюся 50 дней, в субботу, 20 ноября. Это произошло после того, как его перевод в военный госпиталь в Гори из тюремной больницы в Тбилиси.

"Президент Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как он был переведен в военный госпиталь в Гори. Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии", - сказал Кипшидзе.