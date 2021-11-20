Арестованный в Грузии Саакашвили прекратил голодовку
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь
Об этом сообщает AFP в Twitter.
По словам личного врача политика Николоза Кипшидзе, арестованный в Грузии Михеил Саакашвили прекратил голодовку, продолжавшуюся 50 дней, в субботу, 20 ноября. Это произошло после того, как его перевод в военный госпиталь в Гори из тюремной больницы в Тбилиси.
"Президент Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как он был переведен в военный госпиталь в Гори. Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии", - сказал Кипшидзе.
- 19 ноября сообщалось, что экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку и переехать в военный госпиталь города Гори.
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