Арестованный в Грузии Саакашвили передал письмо из тюрьмы

Текст и скриншот письма опубликован на странице Саакашвили в Telegram.

По его словам, когда он покидал Киев, то знал, что в Грузии его арестуют.

"Когда я уходил и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорами, вынесенными по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал , потому что верю в свою страну и у каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума ", - написал Саакашвили.

Он отметил, что сейчас от действий его сторонников зависит его свобода и свобода Грузии.

"Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках", - добавил Саакашвили.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.

Представитель президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

2 октября стало известно, что Михеил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

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