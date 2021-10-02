Арестованный в Грузии Саакашвили объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины
Задержанный в Грузии експрезидент страны, а ныне гражданин Украины, Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным
Об этом заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария, сообщают Новости-Грузия .
По словам Ломджарии, у Саакашвили нет особенных жалоб на здоровье. Експрезидент Грузии заявил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления при аресте.
"Его задержали сегодня в Тбилиси на съемной квартире, задержала полиция, он был в квартире один, сила использована не была. Саакашвили объявил голодовку. И как гражданин Украины, он требует встреча с консулом Украины", - рассказала Ломджария.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.
- Представитель президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании експрезидента Грузии Михаила Саакашвили.
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