Арестованных средств, которые есть у России, может не хватить для полного восстановления Украины, - советник Зеленского

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил советник президента Украины Олег Устенко, сообщает Униан, передает " Еспресо. TV ".

"Понятно, что имеющихся в России арестованных средств может не хватить для полного нашего восстановления. Плюс будут дополнительные иски к Российской Федерации. Здесь вступают в силу контрибуции и репарации, которые по решению международного суда Россией будут выплачиваться, но это будет происходить в течение продолжительного периода времени Почему продолжительного периода времени?Потому что российская экономика вряд ли выйдет из этого кризиса, в котором он находится, в течение нескольких десятилетий Здесь есть вопрос, каким образом это будет происходить Но если вы вспомните послевоенную Германию, то после Второй мировой войны они также платили репарации и контрибуции в течение нескольких десятилетий", – сказал Олег Устенко.

Напомним , с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине повредило более 700 учебных заведений, - Шкарлетт.

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