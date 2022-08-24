Арестованные в Киеве и Львове гостиницы входят в бизнес-империю экс-заместителя председателя Госдумы РФ Бабакова, - СМИ

Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах в среду, 24 августа 2022 года, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

"Владельцем львовской гостиницы "Днестр" выступает ООО "Восточно-европейская гостиничная компания", сконцентрировавшая доминантный пакет акций гостиницы в 2020 году. Владельцем "Лыбеди" является Pumori Enterprises Investments Ltd, которая приобрела отель в 2021 году. ООО "Восточно-Европейская гостиничная компания" создана в 2012 году. Ее учредителем с уставным капиталом 305 тыс. грн выступает кипрская Pumori Enterprises Investments Ltd., конечным бенефициаром - Наталия Селиванова (Франция)", - говорится в сообщении.

Наталья Селиванова с 2009 по 2014 год была совладельцем словацкой компании Rokosan s.r.o. вместе с Ириной Александровной Бабаковой, дочерью Александра Бабакова. Она также фигурировала как владелица люксембургской компании Financiere Egine Holding S.С.А, управляющим директором которой был сын Гинера Вадим.

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"Сам Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма. Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании" "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополь вместо украинского ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy)", - пояснил "БизнесЦензор".

Бабаков был заместителем председателя Государственной думы России в 2007-2011 годах. Сейчас он является сенатором от Тамбовской области РФ.

Его финансово-промышленная группа начиналась как преступная группировка "Лужники" ("лужниковские").

Справка

Premier Hotels and Resorts (ООО "Премьер Интернешнл") объединяет 16 отелей категорий 3-5 звезд под брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels и Premier Compass Hotels.

Они расположены в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Сумах, Херсоне, Почаеве, Полянице (Буковеле), Александрии (Кировоградская обл.) и Мишкольце (Венгрия).

24 августа Галицкий районный суд Львова сообщил об аресте первых двух отелей группы Бабакова в Украине.

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