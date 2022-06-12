Арестованные российские активы нужно конфисковать уже сегодня, - Подоляк
Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ должен платить за войну против Украины и арестованные российские активы нужно конфисковать сейчас
Об этом он написал в твиттере .
"Арестованные активы РФ нужно конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить уголовными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов..." - подчеркнул Михаил Подоляк.
Советник Офиса президента отметил, что за войну, рост цен, беженцев и голод должен платить только тот, кто к этому привел.
- 25 мая РФ публично заявила, что в результате санкций Запада было заморожено около $300 млрд активов Центробанка. Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс отметил, что с начала полномасштабной войны России против Украины заблокировали около €23 млрд.
- По состоянию на 8 июня Люксембург заморозил российские активы в 4,2 млрд евро.
- Канада намерена конфисковать у России $328 млн.
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