Об этом он написал в твиттере .

"Арестованные активы РФ нужно конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить уголовными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов..." - подчеркнул Михаил Подоляк.

Советник Офиса президента отметил, что за войну, рост цен, беженцев и голод должен платить только тот, кто к этому привел.

25 мая РФ публично заявила, что в результате санкций Запада было заморожено около $300 млрд активов Центробанка. Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс отметил, что с начала полномасштабной войны России против Украины заблокировали около €23 млрд.

По состоянию на 8 июня Люксембург заморозил российские активы в 4,2 млрд евро.

Канада намерена конфисковать у России $328 млн.

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