Арестованные $415 млрд Центробанка РФ могут передать Украине, идет работа над юридическим механизмом, - Минэкономики
В Министерстве экономики Украины сообщили, что арестованные $415 млрд резервов РФ могут пойти на возмещение ущерба нашей стране после окончания войны
Об этом заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".
Кабмин с правительствами других стран уже ищет юридический механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ.
"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы центробанка российской федерации – 415 млрд долл. По сути этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – рассказал Денис Кудин.
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