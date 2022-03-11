Арестованные $415 млрд Центробанка РФ могут передать Украине, идет работа над юридическим механизмом, - Минэкономики

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".



Кабмин с правительствами других стран уже ищет юридический механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ.



"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы центробанка российской федерации – 415 млрд долл. По сути этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – рассказал Денис Кудин.

11 марта советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на восстановление Украины уйдет половина ВВП России. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb