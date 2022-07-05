Арестована в РФ олимпийская чемпионка из США попросила о спасении у Байдена
Обвиняемая в России в перевозке наркотиков американская баскетболистка Бритни Грайнер написала президенту США Джо Байдену письмо с просьбой о спасении
Об этом сообщает DW .
Письмо звездной баскетболистки обнародовали 5 июля ее родные.
"Я знаю, что у вас много дел, но прошу вас не забывать обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все, что вы можете, чтобы вернуть нас домой. Сидя здесь в российской тюрьме наедине со своими мыслями , я ужасаюсь мысли, что могу остаться здесь навсегда", - написала Грайнер.
Она добавила, что голосовала за Байдена на президентских выборах в 2020 году, а ее отец является ветераном войны во Вьетнаме.
31-летняя Бритни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года, в ее багаже якобы были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет. Суд над баскетболисткой начался 1 июля. Ее обвинили в умышленной перевозке наркотиков в Россию. Грайнер грозит до 10 лет тюрьмы.
Бритни Грайнер выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. С 2015 года она играла за российский УГМК из Екатеринбурга.
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