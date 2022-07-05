Об этом сообщает DW .

Письмо звездной баскетболистки обнародовали 5 июля ее родные.

"Я знаю, что у вас много дел, но прошу вас не забывать обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все, что вы можете, чтобы вернуть нас домой. Сидя здесь в российской тюрьме наедине со своими мыслями , я ужасаюсь мысли, что могу остаться здесь навсегда", - написала Грайнер.

Она добавила, что голосовала за Байдена на президентских выборах в 2020 году, а ее отец является ветераном войны во Вьетнаме.

31-летняя Бритни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года, в ее багаже ​​якобы были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет. Суд над баскетболисткой начался 1 июля. Ее обвинили в умышленной перевозке наркотиков в Россию. Грайнер грозит до 10 лет тюрьмы.

Бритни Грайнер выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. С 2015 года она играла за российский УГМК из Екатеринбурга.

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