Арестована пособница "ДНР", прятавшая взрывчатку в муке
В Донецкой области арестована женщина, которая выполняла указания оккупантов
Об этом сообщают в Донецкой областной прокуратуре.
Донецкая областная прокуратура сообщила 23-летней жительнице Донецка о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Следствие выяснило, что в октябре 2021 года подозреваемая получила задание от боевика "ДНР" и приехала на подконтрольную Украине часть Донбасса для перемещения приготовленного тайника с боеприпасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Все запрещенные предметы злоумышленница держала дома в упаковках из-под муки.
Также пособница оккупантов должна была осуществлять фото- и видеосъемку админзданий и прилегающих территорий, служебного транспорта, являющихся объектами террористической уязвимости.
Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога размером 227 тыс. грн.
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