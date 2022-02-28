Арестанты с боевым опытом смогут компенсировать свою вину участием в войне, - Зеленский

Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.



"Каждый час мы посвящаем усилению нашего государства. Каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантами, должен это делать. Поэтому было принято решение - непростое, с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты", - сказал президент.



Так, в условиях военного положения, участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.



По словам Зеленского, с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции.



"Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А сейчас так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен , что каждый из нас победит", – добавил он.