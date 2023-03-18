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Арест только поможет Трампу, - Илон Маск
В субботу, 18 марта, Илон Маск прокомментировал вероятный арест экс-президента США Дональда Трампа
Об этом он написал у себя в twitter .
"Если это произойдет, Трамп будет переизбран с убедительной победой", - говорится в сообщении.
- Напомним, 9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов.
- Позже министерство юстиции США заявило, что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
- 7 января СМИ сообщали, что против экс-президента США Дональда Трампа также подали иск из-за смерти правоохранителя во время штурма Капитолия. Иск подала давняя партнерша погибшего.
- В феврале на страницах мировых СМИ говорилось, что экспрезидент США Дональд Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.
- 18 марта бывший президент США Дональд Трамп и его семья не зарегистрировали многочисленные подарки от иностранных правительств, их стоимость оценивается около $291 тыс.
- 18 марта стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп ожидает , что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. Он призвал своих поклонников протестовать
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