Арест Порошенко мог дать ему возможность повести за собой протестное движение, - политолог

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Я очень не люблю, когда говорят, что иностранные коллеги как-то повлияли на наш суд, потому что это российский нарратив, что "Украина – это колония. Сюда приезжают колонизаторы и говорят, как нам жить". Это не так. Что бы могло произойти, если бы Порошенко арестовали? Это была бы, возможно, улица (протесты, - ред.)", - считает политолог.



Он заявил, что не понимает определенных оппозиционеров, не вышедших в поддержку.



"Если бы вышли представители парламентских партий - это говорило бы о том, что возможна улица. Это решение выглядит компромиссом, потому что это, когда обе стороны частично недовольны. Это выглядит как "компромиссное" решение, которое забрало у Порошенко возможность повести за собой улицу" , – сказал Лесной.



По его мнению, сейчас конфронтация будет ниже по градусу.



"Фактически политическое шоу, которое было 2 дня, оно себя исчерпало. Это была пиковая точка и после нее идет спад. Мы знаем, что в нашей политике спадов постоянно не бывает, появится новый информационный повод – снова будет раскачиваться ситуация", - подытожил он.



Напомним, 20 декабря 2021 года ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

Печерский райсуд Киева избрал лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.

Офис генерального прокурора Украины внес апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения по делу о государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко.