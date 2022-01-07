Арест имущества Порошенко – выборочное правосудие, - Atlantic Council

Об этом в Twitter написала заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Харринг.

"Украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если он вернётся позже. Вот так выглядит выборочное правосудие", - говорится в сообщении.



