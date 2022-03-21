Арест имущества и нефтяное эмбарго: мир нашел мощные инструменты влияния на российскую элиту, - Подоляк

Об этом он написал в Telegram.



Советник главы ОП считает, что российская элита до сих пор "безразлично смотрит на варварское поведение собственного государства в Украине".



Он назвал главных три инструмента.



"Обязательное нефтяное эмбарго. Тотальное. Несмотря на несколько мягкую позицию Германии. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель уже открыто говорит о том, что Мариуполь - это доказанное большое военное преступление РФ, и поэтому нужно немедленно и наглухо закрыть этот сырьевой инструмент. Вопрос в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии", - написал он.



Вторым инструментом он считает замораживание финрезервов России и элит.



"Французский министр финансов Ле Мер заявил о фактическом замораживании активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Впрочем, значительно чувствительнее прямое замораживание средств на счетах частных лиц – что и сделано во Франции на сумму 150 млрд евро. Также на всей территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро, принадлежащая всего 30 российским семьям", - отмечает Подоляк.



Он считает, что третий инструмент в руках США.



"Самые действенные инструменты в руках, конечно, американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества любой юридической природы. KleptoCapture – вся элита и номенклатура и их деньги. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже отрабатывает по списку наиболее денежных россиян. FinCen - мониторинговая группа, которая оценивает все финансовые транзакции. Словом, найдут все у всех. И навсегда изымут. Все только начинается", - подытожил Подоляк.

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