Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики говорят, что Гиркин часто критиковал Путина и до 18 июля, однако его прошлые критические замечания не привели к аресту.

Отмечается, что члены "Клуба разъяренных патриотов" под руководством Стрелкова собрались на небольшую акцию протеста возле суда с требованием уволить Гиркина.

Некоторые источники утверждали, что арест Гиркина произошел после его конфликта с коллегой из этого клуба по группе Вагнера. Другие источники предположили, что жалобы Вагнера на Гиркина могли стать причиной его ареста. Также некоторые предполагали, что арест связан с российскими "патриотами", которые считаются нелояльными к Путину.

Также в отчете говорится, что арест Гиркина следует по другим уголовным обвинениям против ультранационалистов, в прошлом связанных с российскими службами безопасности, и "указывает на то, что неизвестные российские официальные лица могут преследовать известных ультранационалистов, которые регулярно раскрывают инсайдерскую информацию о Кремле".

В Институте изучения войны считают, что Гиркин, вероятно, пользуется поддержкой неизвестного чиновника из силовых органов – возможно, из ФСБ, который продвигал свои интересы, используя террориста как "канал для раскрытия избранной информации российскому ультранационалистическому интернет-сообществу".

Что известно о Гиркине

Игорь Гиркин (Стрелков) – русский военный, блоггер, идеолог Белого движения, писатель, отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ, военный преступник, террорист. Он был участником российской войны против Украины в Крыму, на Донбассе и во время вторжения в 2022 году на стороне России. Также Гиркин участвовал в войнах в Приднестровье, Боснии, Чечне.

С 2014 года являлся руководителем террористической группировки "Новороссия" и главой "Комитета 25 января". Бывший главарь террористической пророссийской военной группировки "Народное ополчение Донбасса".

После начала российского вторжения в Крым Гиркин возглавлял диверсионный отряд, организовывал сбор крымских депутатов для назначения незаконного референдума, командовал штурмом фотограммметрического центра в Симферополе. В апреле 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянска, начав таким образом боевые действия на Донбассе.

Впоследствии террорист стал первым "министром обороны" так называемой ДНР и главнокомандующим "армии Новороссии". В августе 2014 года, одновременно с началом вторжения российских регулярных войск на Донбасс, уехал обратно в Россию.

СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.

В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

В октябре 2022 года ГУР Минобороны Украины сообщило , что Гиркин находится на оккупированной территории, и объявило вознаграждение в 100 тысяч долларов за взятие его в плен.

17 ноября в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению. В России заявили, что не будут выдаваться Нидерландам Гиркина, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

6 декабря бывший полевой командир боевиков "ДНР" вернулся в Москву.

21 июля о якобы задержании Гиркина сообщило российское агентство РБК. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск. В российском СМИ сообщили, что по предварительным данным, задержание производилось по заявлению бывшего сотрудника ПИК Вагнера.

Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской. По ее словам, о местонахождении мужчины ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания женщины не было дома.

"Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, по словам консьержа, они вывели моего мужа под руки и отвезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу предъявлено обвинение", - идет речь в сообщении.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима". По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

Вечером того же дня российский суд отправил Гиркина в СИЗО. Отмечалось, что мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. BBC сообщает, что его отправили в СИЗО до 18 сентября.