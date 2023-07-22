Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Арест Гиркина стал проявлением изменения баланса сил в Кремле, - ISW

Арест Гиркина стал проявлением изменения баланса сил в Кремле, - ISW

22 июля, 2023 суббота
06:15
Война с Россией

Арест в России бывшего главаря боевиков так называемой армии ДНР Игоря Гиркина может быть публичным проявлением сдвига баланса сил между кремлевскими группировками, причем в ущерб спецслужбам

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики говорят, что Гиркин часто критиковал Путина и до 18 июля, однако его прошлые критические замечания не привели к аресту.

Отмечается, что члены "Клуба разъяренных патриотов" под руководством Стрелкова собрались на небольшую акцию протеста возле суда с требованием уволить Гиркина.

Некоторые источники утверждали, что арест Гиркина произошел после его конфликта с коллегой из этого клуба по группе Вагнера. Другие источники предположили, что жалобы Вагнера на Гиркина могли стать причиной его ареста. Также некоторые предполагали, что арест связан с российскими "патриотами", которые считаются нелояльными к Путину.

Также в отчете говорится, что арест Гиркина следует по другим уголовным обвинениям против ультранационалистов, в прошлом связанных с российскими службами безопасности, и "указывает на то, что неизвестные российские официальные лица могут преследовать известных ультранационалистов, которые регулярно раскрывают инсайдерскую информацию о Кремле".

В Институте изучения войны считают, что Гиркин, вероятно, пользуется поддержкой неизвестного чиновника из силовых органов – возможно, из ФСБ, который продвигал свои интересы, используя террориста как "канал для раскрытия избранной информации российскому ультранационалистическому интернет-сообществу".

Что известно о Гиркине

Игорь Гиркин (Стрелков) – русский военный, блоггер, идеолог Белого движения, писатель, отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ, военный преступник, террорист. Он был участником российской войны против Украины в Крыму, на Донбассе и во время вторжения в 2022 году на стороне России. Также Гиркин участвовал в войнах в Приднестровье, Боснии, Чечне.

С 2014 года являлся руководителем террористической группировки "Новороссия" и главой "Комитета 25 января". Бывший главарь террористической пророссийской военной группировки "Народное ополчение Донбасса".

После начала российского вторжения в Крым Гиркин возглавлял диверсионный отряд, организовывал сбор крымских депутатов для назначения незаконного референдума, командовал штурмом фотограммметрического центра в Симферополе. В апреле 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянска, начав таким образом боевые действия на Донбассе.

Впоследствии террорист стал первым "министром обороны" так называемой ДНР и главнокомандующим "армии Новороссии". В августе 2014 года, одновременно с началом вторжения российских регулярных войск на Донбасс, уехал обратно в Россию.

СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.

В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

В октябре 2022 года ГУР Минобороны Украины сообщило , что Гиркин находится на оккупированной территории, и объявило вознаграждение в 100 тысяч долларов за взятие его в плен.

17 ноября в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению. В России заявили, что не будут выдаваться Нидерландам Гиркина, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

6 декабря бывший полевой командир боевиков "ДНР" вернулся в Москву.

21 июля о якобы задержании Гиркина сообщило российское агентство РБК. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск. В российском СМИ сообщили, что по предварительным данным, задержание производилось по заявлению бывшего сотрудника ПИК Вагнера.

Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской. По ее словам, о местонахождении мужчины ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания женщины не было дома.

"Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, по словам консьержа, они вывели моего мужа под руки и отвезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу предъявлено обвинение", - идет речь в сообщении.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима". По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

Вечером того же дня российский суд отправил Гиркина в СИЗО. Отмечалось, что мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. BBC сообщает, что его отправили в СИЗО до 18 сентября.

Украина
Россия
Читайте также:
Вогонь, пожежа
20 июля, 2023 четверг
Россиянам здесь не рады: подростки притащили снаряд в Украинский дом в Мариуполе и подожгли его, - советник мэра
прикордонник
21 июля, 2023 пятница
Военные зафиксировали проникновение российских ДРГ на границы Черниговщины и Сумщины
Володимир Зеленський
21 июля, 2023 пятница
Зеленский подписал изменения к закону об иммиграции
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 июля
09:25
Эксклюзив
Благодаря современным средствам ведения боевых действий ВСУ понесут меньшие потери, чем враг, - капитан ВСУ Прозапас
09:20
Обновлено
Обстрел Нью-Йорка в Донецкой области: 4 человека погибли, еще 3 получили ранения
09:17
Обзор
Микродроны Black Hornet: что это такое и как они помогут ВСУ в городских боях
09:10
Оккупанты в Луганской области планируют ликвидировать еще девять шахт, - ОВА
08:52
В Мелитополе пьяные оккупанты на "тигре" протаранили гражданское авто
08:25
Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии: трое гражданских получили ранения
08:11
Обновлено
Россия потеряла за сутки в Украине 640 военных, 7 танков и 8 средств ПВО, - Генштаб
08:03
Обзор
Беспорядок как успех, (не) черная смерть и русский язык-меч – 5 книг о том, почему некоторые процветают вопреки всему
08:02
OPINION
На то, что будет с Россией, невозможно влиять извне
07:56
ISW: Путин манипулирует "зерновым соглашением", чтобы заставить Запад пойти на уступки и взорвать поддержку Украины
07:35
Крупнейший в мире кратер из вечной мерзлоты начал таять из-за глобального потепления
07:08
Глава МИД Британии Клеверли отложил визит в Китай, - Bloomberg
06:33
КНДР запустила крылатые ракеты в Желтое море
05:59
Экзамен по языку и тесту о стране: Финляндия ужесточит требования для получения гражданства
05:35
На фото украинские защитники, обратившиеся к литовцам
Полный абсурд: Литва отреагировала на обвинение Путина о планах "оккупировать Украину"
05:07
В Украине сегодня пишется новая история Европы, - Урсула фон дер Ляен
04:39
Михаил Подоляк
Путин превращает Росгвардию в собственную армию на случай нового мятежа, - Подоляк
04:11
Рекордная партия: возле Сицилии полиция обнаружила 5,3 тонн кокаина
03:43
Байден пригласил директора ЦРУ Бернса стать членом его кабинета
03:15
Кислица попросил ООН отреагировать на признание КХ Беларуси в депортации детей из Украины
02:47
Блинкен посоветовал Пригожину заботиться о своей безопасности
02:19
Украинский супертяж Довбищенко победил британца Харриса
01:51
Германия поможет Польшу в случае нападения вагнеровцев, – Писториус
01:23
Болгария отменила концессию нефтяного порта российскому ЛУКОЙЛу
00:55
США надеются, что Турция "сиграет ведущую роль" в возвращении РФ к "зерновому соглашению"
00:52
Вопросы недель: Белый дом о начале обучения украинских пилотов на F-16
00:27
Zelenskyy Avenue: В Великобритании открыли улицу в честь президента Украины
00:15
Обновлено
Путин назвал польские земли подарком Сталина. Посла РФ вызывают в МИД Польши
2023, пятница
21 июля
23:51
Пятов объявил, что сыграет прощальный матч за "Шахтер" в Лондоне
23:28
Украина получила вторую медаль ЧМ по водным видам спорта
23:26
Эксклюзив
Проект восстановления Каховской ГЭС должен быть готов к деоккупации, там нужно учесть защиту от ракет, - гендир Укргидроэнерго
23:05
Военно-морские силы США впервые в истории возглавит женщина
22:45
Контрнаступление продвигается медленнее, потому что началось позже, чем ожидалось, - Зеленский
22:29
ONUKA выпустила альбом-манифест "ROOM", посвященный украинцам
22:22
Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована
21:52
Экснардеп Мыкытась вышел из СИЗО
21:45
В МИД РФ заявили, что Лукашенко не получит контроль над ядерным оружием в Беларуси
21:45
В Москве во время акции в поддержку Гиркина задержали коллаборанта Губарева, - росСМИ
21:34
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Властям будет сложно найти замену Ткаченко и это может привести к серьезному кризису, - Княжицкий
21:21
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине большой партии бронетранспортеров
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV