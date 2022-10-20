Об этом сообщает "Немецкая волна".

Полиция Норвегии арестовала сына бывшего руководителя "Русских железных дорог" ("РЖД") и близкого друга президента России Владимира Путина Владимира Якунина Андрея за незаконный запуск беспилотного летательного аппарата

Якунин-младший признал, что незаконно управлял беспилотником над архипелагом Шпицбергеном. В настоящее время он находится в следственном изоляторе, его дроны и другие электронные устройства конфискованы.

Гражданин России и Великобритании Андрей Якунин был задержан еще 17 октября в северном городе Хаммерфест, но известно стало об этом только 19 октября.

Компания Андрея Якунина Venture Investments & Yield Management в комментарии российскому РБК подтвердила факт задержания. В компании заявили, что Якунин использовал дрон в Норвегии в августе во время отпуска.

"Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке", – сообщили там.

Следует отметить, что за последние дни это уже седьмой арест российских граждан за незаконный запуск БПЛА и незаконную фотографию в Норвегии. Скрытые съемки проходили в районах аэропортов и объектов энергетической инфраструктуры, в частности, в районе платформ для добычи газа.

Напомним, накануне стало известно, что в Италии за уклонение от санкций был арестован сын губернатора Красноярского края РФ Александр Усс.

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