Аренда госимущества в 2021 году принесла бюджету рекордные 1,6 млрд. грн.
Аренда госимущества по результатам 2021 года принесла в казну 1,62 млрд грн - это рекорд по поступлениям за все годы независимости Украины
Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.
"Переход к прозрачным аукционам аренды и раскрытию всей информации о доступных объектах на сайте www.orenda.gov.ua позволили существенно повысить эффективность использования государственных активов и обеспечить рекордные поступления в госбюджет. Показатель – 1,62 млрд грн – является абсолютным рекордом за 30 лет", – заявил Сенниченко.
В 2021 году Фондом госимущества было заключено 4700 новых договоров аренды на общую сумму в 542,4 млн. грн.
"В планах на 2022 год предполагается полная автоматизация процессов аренды государственного имущества, что сделает процесс еще более удобным и позволит полностью ликвидировать возможности злоупотреблений", - добавили в ФГИ.
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