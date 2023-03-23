Archer, Leopard 2, Robot 57 и боеприпасы: Парламент Швеции одобрил новый пакет помощи Украине
В четверг, 23 марта, парламент Швеции поддержал предложение правительства о передаче Украине нового пакета военной помощи
Об этом говорится в решении Риксдага.
Согласно принятому парламентом решению, правительство Швеции может передать Украине военное оборудование и боеприпасы на общую сумму 6,2 миллиарда крон (554 миллиона евро). Конкретно речь идет о танках Leopard 2, САУ Archer и легком противотанковом оружии Robot 57.
Правительство обосновывает свое предложение тем, что предоставление военного оснащения Украине отвечает интересам Швеции", – отметили в парламенте.
Кроме того, правительству Швеции разрешили принять решение о продаже 14 артиллерийских установок типа Archer Великобритании, ранее передавшей Украине свои AS90.
Для финансирования этого предложения ассигнования на Вооруженные силы Швеции в течение 2023 года будут увеличены на 730 миллионов шведских крон, а на период до 2028 года, по оценкам правительства страны, расходы должны быть увеличены на 6,1 миллиарда крон.
У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer и десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.
- Напомним, 23 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна открыта для поставки танков Leopard ВСУ.
- 19 января Ульф Кристерссон сообщил, что правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90. Позже премьер-министр Швеции заявил, что артиллерийские установки Archer будут в Украине настолько быстро, насколько это возможно
- 16 марта стало известно, что Швеция передаст Украине восемь артустановок Archer.
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