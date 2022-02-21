Арбитражный трибунал в Гааге начал слушание по компенсации Нафтогазу за утраченные активы в оккупированном Крыму
В понедельник, 21 февраля, арбитражный трибунал в Гааге начал слушание по определению размера компенсации НАК "Нафтогаз" за упущенную возможность использовать активы в Крыму
Об этом сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко.
"Наши стратегически важные энергетические инвестиции стали одной из основных мишеней РФ во время оккупации украинского полуострова в 2014 году. Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании "Нафтогаз". Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать", - написал Витренко в Facebook.
Нафтогаз на суде требует компенсацию в $10 млрд с процентами. Витренко отмечает, что оценку ущерба в суде представляют авторитетные международные эксперты. А работа над определением и обоснованием суммы идет с 2015 года.
"Мы ожидаем, что Арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года. Поскольку это чрезвычайно сложный процесс, требующий нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических по каждому активу", - отметил Витренко.
Он добавил, что на первых этапах Россия отказывалась участвовать в процессе, однако приняла участие в арбитраже после признания ее виновной в экспроприации, то есть принудительном лишении собственности украинских активов.
"Наша команда юристов и я лично приложим максимальные усилия, чтобы Путин дорого заплатил за то, что украл у Нафтогаза, и не только. Мы имеем более чем удачный опыт борьбы против России в арбитраже - это в том числе и решение Стокгольмского арбитража, которое принесло Украине $5 млрд, став крупнейшим в истории коммерческим арбитражем в мире с требованиями сторон на $125 млрд. Однако как решение 2018 года, так и нынешний процесс кроме денежной компенсации демонстрирует нашу силу как нации, которая умеет отстаивать свое", - написал Витренко.
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