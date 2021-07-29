Арахамия заявил, что взял в кавычки слово "шантажировать", когда говорил о потере ядерного статуса Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Это было ТВ-шоу, а потом это транслировалось текстово, когда я в кавычках показал шантажировать, все - это поняли те, кто смотрели первоисточник. Те, кто почитали заголовки, они восприняли это прямо. Это понятно, что это не линейное мнение , я имел в виду, что мы были бы более субъектны на международной арене", - сказал Арахамия



Лидер "СН" рассказал, что после эфира ему стали присылать много материалов, как американские аналитики в 1993 году предупреждали, что не надо Украине терять этот статус.



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"Есть несколько статей от аналитических центров США, которые говорили, что Украина будет терять свою роль на международной арене и потом были критики, которые говорят, что ядерное оружие - это путь к тому, что не будет экономического роста. Я с этим категорически не согласен ", - заявил Арахамия.



По его мнению, не было бы никакой аннексии Крыма, войны на Востоке, так как "мы бы имели другую переговорную позицию".



"Можно было бы этого не делать? Мы не знаем. Я просто высказал свое мнение, которое неоднократно слышал от избирателей", - подытожил нардеп.

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