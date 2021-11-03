Арахамия засудил митинг "антивакцинаторов" и посоветовал им сходить в ководные больницы

Об этом сообщает Укринформ .



"Я думаю, что, в первую очередь, люди не понимают риски, которые у них есть. Надо всех этих людей не в правительственный квартал, а пойти в ковидную больницу, посмотреть. Потом, мне кажется, половина из них уйдет и начнет думать", – сказал Арахамия.



Он сравнил этот митинг с событиями в Новых Санжарах в 2020 году и сказал, что ему трудно поверить в такие действия после двух лет коронавируса и локдаунов.



Также Арахамия добавил, что у каждого есть знакомый или близкий, тяжело болевший или умерший от ковида. "И когда где-то люди говорят, что ковыда не существует, я к этому отношусь как человек, с которым можно не разговаривать", - сказал депутат.

Как известно, 3 ноября под Верховной Радой прошел митинг "антивакцинаторов". Протестующие требовали отменить карантин и отказаться от принудительных прививок.

По мнению министра здравоохранения, акция протеста "антивакцинаторов" в Киеве - это насмешка над украинскими медиками и семьями, потерявшими своих близких из-за COVID-19.