Арахамия: законопроект о нескольких гражданствах для представителей диаспоры не включает Россию
Законопроект о множественном гражданстве для представителей украинской диаспоры в мире, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, не будет распространяться на граждан РФ
Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
"У нас был проект, если вы помните, и там, кроме страны-агрессора, написано", - подчеркнул Арахамия.
Представитель "слуг" заявил, что фракция будет голосовать за законопроект Зеленского.
"Множественное гражданство. Это наше программное обещание. Президент от себя представляет этот законопроект, и мы будем голосовать", - сказал Арахамия.
- Напомним, во время ежегодного послания к Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент законопроект о множественном гражданстве в рамках поддержки диаспоры.
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