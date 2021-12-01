Арахамия: законопроект о нескольких гражданствах для представителей диаспоры не включает Россию

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

"У нас был проект, если вы помните, и там, кроме страны-агрессора, написано", - подчеркнул Арахамия.

Представитель "слуг" заявил, что фракция будет голосовать за законопроект Зеленского.



"Множественное гражданство. Это наше программное обещание. Президент от себя представляет этот законопроект, и мы будем голосовать", - сказал Арахамия.

Напомним, во время ежегодного послания к Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент законопроект о множественном гражданстве в рамках поддержки диаспоры.

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