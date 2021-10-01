Арахамия: Закон об олигархах "застрял" в юридическом управлении Рады
В Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утвердили закон об олигархах в редакции, принятой парламентом и направили его в Главное юридическое управление
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам в Трускавце, передает Укринформ.
"Комитет уже подписал (закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)", - ред.) и уже отправил в юридическое управление. Оно зависло. Я уже несколько раз говорил, что юридическое управление работает не на "Слугу народа", а вообще я не знаю, на кого. Я точно вижу, что закон об олигархах они не хотят выпускать. Сейчас оно в состоянии анализа, а затем закон должен выйти в том варианте, который подписал комитет", - заявил он.
Арахамия отметил, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует подписывать закон в редакции, утвержденной комитетом.
"Он (Разумков, - ред.) ожидает, что юридическое управление что-то там существенно исправит", - отметил он.
- Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.
- Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.
- 24 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
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