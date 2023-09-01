Арахамия заговорил об экстрадиции военнообязанных, незаконно покинувших Украину

Об этом Давид Арахамия заявил в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Суспильне"

По словам Арахамии, военнообязанных украинцев, покинувших Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.

Сначала будет проводиться предварительный анализ, который будет занимать несколько месяцев. Глава фракции "Слуга народа" объяснил: если кто-то коррумпировал какого-нибудь чиновника, то согласно законодательству ответственность несут обе стороны. Правоохранители будут работать над тем, чтобы легализовать доказательства и предъявлять обвинения.

"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", - сказал Давид Арахамия.

Согласно уголовному кодексу в Украине сейчас сильно усилилось направление международно-правовой помощи. Нардеп подытожил: фактически в любой стране мира правоохранительные органы могут прийти и запросить экстрадицию таких людей. В результате – привезти их в Украину, чтобы они понесли ответственность.