Арахамия заговорил об экстрадиции военнообязанных, незаконно покинувших Украину
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказались относительно возможной экстрадиции тех украинцев, незаконно покинувших страну
Об этом Давид Арахамия заявил в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Суспильне"
По словам Арахамии, военнообязанных украинцев, покинувших Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.
Сначала будет проводиться предварительный анализ, который будет занимать несколько месяцев. Глава фракции "Слуга народа" объяснил: если кто-то коррумпировал какого-нибудь чиновника, то согласно законодательству ответственность несут обе стороны. Правоохранители будут работать над тем, чтобы легализовать доказательства и предъявлять обвинения.
"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", - сказал Давид Арахамия.
Согласно уголовному кодексу в Украине сейчас сильно усилилось направление международно-правовой помощи. Нардеп подытожил: фактически в любой стране мира правоохранительные органы могут прийти и запросить экстрадицию таких людей. В результате – привезти их в Украину, чтобы они понесли ответственность.
- 25 августа главе столичной ВЛК сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу путем подделки документов.
- 30 августа Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором объявил о проверке системы ВЛК по всей стране, в частности, на предмет коррупции и целесообразности принятых решений о непригодности к военной службе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.17
- EUR Покупка 40.73Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное