Арахамия за счет аграрного бизнесмена Калюжного летал чартером в командировку в Николаев, - УП
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия воспользовался чартерным самолетом для рабочей поездки в Николаев. Это мог оплатить бизнесмен Юрий Калюжный.
Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники.
В видео говорится, что 23 декабря самолет, в котором находился Арахамия, приземлился в аэропорту Киев.
Как сообщают журналисты, чартер, которым воспользовался нардеп, оплатил аграрный бизнесмен Юрий Калюжный.
Отметим, что компания бизнесмена является самой крупной по реализации сельскохозяйственной техники на рынке Украины. Ее доля на рынке – 35%.
Арахамия не прокомментировал эту информацию.
- Напомним, ранее журналисты разоблачали Арахамию в том, что он пользовался чартерным самолетом, принадлежащим структурам олигарха Дмитрия Фирташа. Арахамия признает, что перелеты совершались самолетом из структур Фирташа.
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