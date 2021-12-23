Арахамия за счет аграрного бизнесмена Калюжного летал чартером в командировку в Николаев, - УП

Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники.

В видео говорится, что 23 декабря самолет, в котором находился Арахамия, приземлился в аэропорту Киев.

Как сообщают журналисты, чартер, которым воспользовался нардеп, оплатил аграрный бизнесмен Юрий Калюжный.

Отметим, что компания бизнесмена является самой крупной по реализации сельскохозяйственной техники на рынке Украины. Ее доля на рынке – 35%.

Арахамия не прокомментировал эту информацию.

