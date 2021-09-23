Арахамия высказался за исключение из фракции "СН" депутата Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепа Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, следует исключить из фракции
Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, передает Укринформ.
"Я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины надо исключать, если вы спросите лично мое видение. Но это будет решать 70% нашей фракции на заседании фракции. Возможно, сделаем это в Трускавце (на трехдневном выездном заседании фракции "СН" с участием президента и представителей власти, - ред.), - сказал Арахамия.
Он добавил, что Буймистер не против исключения.
- Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине.
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