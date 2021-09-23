Арахамия высказался за исключение из фракции "СН" депутата Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, передает Укринформ.



"Я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины надо исключать, если вы спросите лично мое видение. Но это будет решать 70% нашей фракции на заседании фракции. Возможно, сделаем это в Трускавце (на трехдневном выездном заседании фракции "СН" с участием президента и представителей власти, - ред.), - сказал Арахамия.

Он добавил, что Буймистер не против исключения.

Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине.