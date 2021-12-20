Арахамия: в будущем действие "экономического паспорта" может расшириться на пожилых людей

Об этом передает Интерфакс-Украина.



"Конечно, есть за что эту инициативу (об "экономическом паспорте", - ред.) критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента нужно начинать, а потом эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров", - сказал он.



Арахамия подчеркнул, что люди пожилого возраста, особенно старше 70-80 лет, не имеют дополнительных заработков.



"Им нужно получать безусловный базовый доход", - отметил он.



Кроме того, глава фракции "Слуга Народа" выразил уверенность, что "экономические паспорта" никто со временем не отменит.



"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство - забрать деньги у детей. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю. Невозможно такое будет сделать", - заявил нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский в марте 2021 года анонсировал введение экономического паспорта украинца.

1 декабря, во время ежегодного обращения к Верховной Раде, Зеленский заявил, что внесет соответствующий законопроект в Верховную Раду до 10 декабря.

6 декабря президент внес в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент может не успеть рассмотреть законопроект до конца 2021 года.

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