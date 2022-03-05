Арахамия: Третий раунд переговоров состоится 7 марта
Третий раунд переговоров украинской делегации с российской состоится 7 марта
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.
"Третий раунд переговоров состоится в понедельник (7 марта, - ред.)", - написал он.
- После первого раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Российской Федерацией пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о результатах второго раунда переговоров с россиянами.
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