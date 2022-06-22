Арахамия способствовал тому, чтобы Грузия не получила статус кандидата в ЕС, - грузинский премьер

Об этом в грузинском парламенте заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает Agenda.

Он отметил, что Арахамия призвал европейских и американских партнеров не предоставлять Грузии статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Гарибашвили напомнил, что Арахамия обвинял грузинское правительство в содействии обходу санкций, введенных против России за вторжение.

"Арахамия был одним из главных инициаторов отказа Грузии по поводу статуса кандидата в ЕС. Я знаю это от наших американских и европейских коллег и друзей. Он настаивал на том, чтобы Грузия не получила статус кандидата", – сказал глава правительства парламентариям.

Ираклий Гарибашвили также убеждал, что его правительство поддерживало Украину "с первых дней" ее обороны от российского вторжения и отмечало гуманитарную помощь и политическую поддержку Киева.

"Грузия была одной из первых стран, которые отправили гуманитарную помощь Украине. Я лично общался со своим украинским коллегой и лично сообщил ему, что мы присылаем помощь от имени грузинского народа и правительства. А по поводу санкций против России, то решение не вводить экономические ограничения обусловлено влиянием торгово-экономических отношений Грузии с Россией на значительную часть граждан страны.Хотим мы этого или нет, хотим мы этого или нет, это реальность", – сказал Гарибашвили.