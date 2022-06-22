Арахамия способствовал тому, чтобы Грузия не получила статус кандидата в ЕС, - грузинский премьер
Народный депутат Украины и член делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия способствовал тому, чтобы Грузия не получила статус кандидата в ЕС
Об этом в грузинском парламенте заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает Agenda.
Он отметил, что Арахамия призвал европейских и американских партнеров не предоставлять Грузии статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Гарибашвили напомнил, что Арахамия обвинял грузинское правительство в содействии обходу санкций, введенных против России за вторжение.
"Арахамия был одним из главных инициаторов отказа Грузии по поводу статуса кандидата в ЕС. Я знаю это от наших американских и европейских коллег и друзей. Он настаивал на том, чтобы Грузия не получила статус кандидата", – сказал глава правительства парламентариям.
Ираклий Гарибашвили также убеждал, что его правительство поддерживало Украину "с первых дней" ее обороны от российского вторжения и отмечало гуманитарную помощь и политическую поддержку Киева.
"Грузия была одной из первых стран, которые отправили гуманитарную помощь Украине. Я лично общался со своим украинским коллегой и лично сообщил ему, что мы присылаем помощь от имени грузинского народа и правительства. А по поводу санкций против России, то решение не вводить экономические ограничения обусловлено влиянием торгово-экономических отношений Грузии с Россией на значительную часть граждан страны.Хотим мы этого или нет, хотим мы этого или нет, это реальность", – сказал Гарибашвили.
- Напомним, 3 апреля Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России, потому что это противоречит ее национальным интересам.
- Владимир Зеленский еще в марте отозвал посла из Тбилиси – за оправдание агрессии РФ и препятствование добровольцам защищать Украину. 23 апреля президент Украины заявил , что готов вернуть посла, если Украина будет ощущать поддержку от грузинских властей.
- 26 апреля министр обороны Бурчуладзе отметил, что Грузия хочет мириться с Украиной, но вводить санкции против России не будет.
- 13 июня грузинский премьер Гарибашвили заявил , что Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС больше, чем Украина и Молдова. Однако 16 июня стало известно, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидатов Украине и Молдове, а Грузии – отказать.
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