Арахамия: "Слуги народа" не сменят председателя партии, если Корниенко станет вице-спикером Рады

Об этом заявил на брифинге председатель фракции "СН" Давид Арахамия, передает Еспресо.TV.

"Корниенко будет первым вице-спикером (Верховной Рады, - ред.) и председателме партии", - отметил он.

Как известно, главным кандидатом на пост нового говые ВР является Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность вице-спикера. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Фракция политической партии "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудил кадровые назначения в руководстве парламента. Руслан Стефанчук получил большинство голосов за выдвижение на должность председателя Верховной Рады.

В свою очередь, парламентарии выдвинули 5 кандидатов на должность председателя Верховной Рады Украины.

Парламентарии продолжат 8 октября обсуждать кандидатуры на должности спикера и вицеспикера ВР.