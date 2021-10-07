Арахамия: "Слуги народа" не сменят председателя партии, если Корниенко станет вице-спикером Рады
"Слуга народа" не будет менять председателя партии в случае избрания Александра Корниенко вице-спикером ВР
Об этом заявил на брифинге председатель фракции "СН" Давид Арахамия, передает Еспресо.TV.
"Корниенко будет первым вице-спикером (Верховной Рады, - ред.) и председателме партии", - отметил он.
Как известно, главным кандидатом на пост нового говые ВР является Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность вице-спикера. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- Фракция политической партии "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудил кадровые назначения в руководстве парламента. Руслан Стефанчук получил большинство голосов за выдвижение на должность председателя Верховной Рады.
- В свою очередь, парламентарии выдвинули 5 кандидатов на должность председателя Верховной Рады Украины.
- Парламентарии продолжат 8 октября обсуждать кандидатуры на должности спикера и вицеспикера ВР.
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