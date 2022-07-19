Арахамия сказал, что Венедиктову назначат на дипломатическую должность
Бывшую генерального прокурора Ирину Венедиктову назначат на дипломатическую должность
Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в телеграме.
"Ирина Венедиктова остается в команде. Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", - написал Арахамия.
Также народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что бывшая генпрокурор может стать новым послом Украины в Швейцарии.
"Подтверждаю, что Венедиктову рассматривают кандидатом на роль посла Украины в Швейцарию", - отметил Гончаренко в телеграмме.
- Ранее сообщалось, что Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора.
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