Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в телеграме.

"Ирина Венедиктова остается в команде. Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", - написал Арахамия.

Также народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что бывшая генпрокурор может стать новым послом Украины в Швейцарии.

"Подтверждаю, что Венедиктову рассматривают кандидатом на роль посла Украины в Швейцарию", - отметил Гончаренко в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора.

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