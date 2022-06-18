Об этом сообщает Голос Америки .

По его словам, Украина может возобновить переговоры с РФ, когда перейдет на некоторых направлениях в контрнаступление и получит более сильные переговорные позиции.

"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах", - сказал Арахамия.

Он добавил, что сейчас украинская сторона возможности возобновления переговоров не рассматривает, по крайней мере до момента, пока российские войска не вернутся на позиции, на которых были до 24 февраля.

"Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля", - отметил Арахамия.

Он добавил, что после этого можно будет говорить о возвращении всех оккупированных территорий, включая Крым.

"Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом", - рассказал Арахамия.

4 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина возобновит переговоры с Россией, когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.

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