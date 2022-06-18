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Главная война с Россией Арахамия рассказал, когда Украина может возобновить переговоры с Россией

Арахамия рассказал, когда Украина может возобновить переговоры с Россией

18 июня, 2022 суббота
11:21
война с Россией Давид Арахамия

Глава украинской переговорной группы с РФ нардеп от "Слуги Народа" Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа 2022 года

Об этом сообщает Голос Америки .

По его словам, Украина может возобновить переговоры с РФ, когда перейдет на некоторых направлениях в контрнаступление и получит более сильные переговорные позиции.

"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах", - сказал Арахамия.

Он добавил, что сейчас украинская сторона возможности возобновления переговоров не рассматривает, по крайней мере до момента, пока российские войска не вернутся на позиции, на которых были до 24 февраля.

"Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля", - отметил Арахамия.

Он добавил, что после этого можно будет говорить о возвращении всех оккупированных территорий, включая Крым.

"Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом", - рассказал Арахамия.

  • 4 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина возобновит переговоры с Россией, когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.

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Крым
оккупированные территории
Давид Арахамия
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